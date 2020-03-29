Сьогодні вранці з Москви прибув потяг з більш, ніж 700 українцями.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зустрічали поїзд прикордонники, співробітники поліції та медики.

У всіх прибулих перевірили температуру та цікавилися станом їхнього здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам’ятки і заповнили поінформовані згоди щодо самоізоляції.

<noscript><iframe title="В Україну потягом з Росії повернулося понад 700 наших громадян" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6N96wMTqJqo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>