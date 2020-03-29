Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зустрічали поїзд прикордонники, співробітники поліції та медики.
У всіх прибулих перевірили температуру та цікавилися станом їхнього здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам’ятки і заповнили поінформовані згоди щодо самоізоляції.
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