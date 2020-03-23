До Києва прибув спецпоїзд з Риги, яким були евакуйовані громадяни України з 3 країн. У 5 пасажирів поїзда — підозра на COVID-19.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури України Владислав Криклій, для евакуації громадян був запущений спецпотяг “4 столиці”. Цим рейсом з Києва були доставлені додому громадяни Білорусі, Литви та Латвії.

О 16:42 23 березня цей поїзд повернувся до Києва з громадянами України, евакуйованими з цих країн. Після прибуття рейсу всім пасажирам було проведено температурний скринінг. В результаті було виявлено 5 осіб з підозрою на коронавірус.

Зазначеним пасажирам провели експрес-тести на коронавірус COVID-19, їх результати — негативні.

“Потяг з Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці. Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено”, — йдеться в повідомленні МОЗ.

Також в міністерстві запевнили, що всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

Варто зазначити, що експрес-тести на коронавірус COVID-19, які були проведені пасажирам поїзда, не завжди дають точний результат. На думку фахівців, для отримання більш точного результату необхідно провести молекулярний тест в лабораторії.

“Експрес-тест дозволяє напевно підтвердити наявність коронавірусу в організмі людини пізніше, ніж молекулярний тест. Через це досить високий ризик помилкових негативних результатів такого тесту. Людина може вже бути носієм вірусу, але в її організмі буде недостатньо антитіл, щоб експрес-тест спрацював. Треба сказати, що і молекулярний тест не дає 100% гарантії виявлення вірусу — але він значно надійніший за експрес-тест”, — пояснив в інтерв’ю #Буквам мікробіолог Руслан Саламатін.

Також варто зазначити, що після прибуття поїзда в Україну в Мережі з’явилася неправдива інформація про те, що в поїзді нібито були пасажири з явними симптомами COVID-19, включаючи підвищену температуру. Про це повідомляли, зокрема, ряд столичних ЗМІ, посилаючись на джерела в Службі безпеки України.

У спецслужбі ж цю інформацію спростували та похвалили медиків за якісну роботу.

“Сьогодні під вечір Мережа пошірювалі (та ще й з посилання на агентство” анонімне джерело “в СБУ) інформацію про Прибуття з Риги до Києва” інфікованого потягу “з нашими Громадянам, якіх евакуювалі з Латвії. Нібіто в багатьох пасажирів зафіксувалі скроню температуру та інші Ознака захворювання на коронавірус.

Єдиною правдою у Цій информации є ті, что потяг Дійсно прібув з Латвії. І ВІН действительно прівіз додому наших співвітчізніків. …. Жодних причин для панікі немає. Медики та відповідні служби фахово виконан свою роботу”, — зазначили в прес-службі СБУ.