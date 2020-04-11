Про це поінформували в Службі безпеки України.
Відзначається, що на Батьківщину повернулися українці, які “не змогли раніше вилетіти з ОАЕ” через епідемію коронавірусу і обмеження польотів. Літак приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.
Чартерним рейсом також була доставлена перша партія гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з COVID-19. Зокрема, мова йде про засоби індивідуального захисту: 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6000 літрів дезинфікуючого засобу.
До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту
Зокрема, було доставлено 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів та 6 тис. літрів дезінфектору.
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— СБ України (@ServiceSsu) April 11, 2020
В СБУ запевнили, що гуманітарний вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України. Всі засоби захисту будуть безпосередньо передані українським лікарням та медикам.
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом цього тижня Україна очікує на прибуття 7 літаків із медичними засобами різного типу з Китаю і Південної Кореї.
- Влада України вирішила запустити безперервні поставки медичних засобів різного типу з Китаю. Це необхідно для забезпечення безперервного захисту медпрацівників, які лікують пацієнтів, хворих на COVID-19.