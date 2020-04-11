До Києва прибув літак із Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 113 українцями на борту і 10 тоннами гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в Службі безпеки України.

Відзначається, що на Батьківщину повернулися українці, які “не змогли раніше вилетіти з ОАЕ” через епідемію коронавірусу і обмеження польотів. Літак приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Чартерним рейсом також була доставлена перша партія гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з COVID-19. Зокрема, мова йде про засоби індивідуального захисту: 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6000 літрів дезинфікуючого засобу.

До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту Зокрема, було доставлено 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів та 6 тис. літрів дезінфектору. ➡️https://t.co/ThnTmtrIgC pic.twitter.com/y75ylZShzu — СБ України (@ServiceSsu) April 11, 2020

В СБУ запевнили, що гуманітарний вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України. Всі засоби захисту будуть безпосередньо передані українським лікарням та медикам.