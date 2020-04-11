Про це поінформували в Службі безпеки України.

Відзначається, що на Батьківщину повернулися українці, які “не змогли раніше вилетіти з ОАЕ” через епідемію коронавірусу і обмеження польотів. Літак приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

Чартерним рейсом також була доставлена перша партія гуманітарної допомоги Україні від ОАЕ загальним вантажем 10 тонн для боротьби з COVID-19. Зокрема, мова йде про засоби індивідуального захисту: 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6000 літрів дезинфікуючого засобу.

В СБУ запевнили, що гуманітарний вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України. Всі засоби захисту будуть безпосередньо передані українським лікарням та медикам.

Фото: СБУ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом цього тижня Україна очікує на прибуття 7 літаків із медичними засобами різного типу з Китаю і Південної Кореї.
  • Влада України вирішила запустити безперервні поставки медичних засобів різного типу з Китаю. Це необхідно для забезпечення безперервного захисту медпрацівників, які лікують пацієнтів, хворих на COVID-19.