Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
“Сьогодні в міжнародний аеропорт “Бориспіль” прилетів літак з гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які зараз критично важливі для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 в державі”, – йдеться в повідомленні.
При отриманні допомоги представник Міністерства охорони здоров’я України підкреслив, що підтримка з боку Китаю дуже важлива для країни.
“Завдяки отриманому досвіду ми маємо можливість не займатися винаходом велосипеда, а швидко застосовувати перевірені методи”, – сказав заступник міністра Андрій Семиволос.
- Раніше повідомлялося, що китайська влада вирішила зняти блокаду з провінції Хубей, з якої почався спалах коронавірусу COVID-19.
- У Китаї одужали 90% пацієнтів, заражених коронавірусом нового типу COVID-19.