В аеропорт "Бориспіль" прилетів ще один літак з гуманітарною медичною допомогою Китаю для України.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“Сьогодні в міжнародний аеропорт “Бориспіль” прилетів літак з гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які зараз критично важливі для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 в державі”, – йдеться в повідомленні.

При отриманні допомоги представник Міністерства охорони здоров’я України підкреслив, що підтримка з боку Китаю дуже важлива для країни.

“Завдяки отриманому досвіду ми маємо можливість не займатися винаходом велосипеда, а швидко застосовувати перевірені методи”, – сказав заступник міністра Андрій Семиволос.