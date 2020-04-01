Про це в Facebook повідомила головна лікарка медзакладу Людмила Антоненко.
“Ми вже маємо позитивні результати нашої роботи – 11 пацієнтів виписані додому з клінічним одужанням, в тому числі пацієнт з супутніми хронічними захворюваннями. Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену — швидко одужав”, — зазначила головна лікарка.
Також Антоненко повідомила, що на лікуванні в інфекційних відділеннях перебувають близько 40 пацієнтів з COVID-19.
“37 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, з них 28 пацієнтів мають запалення легенів (пневмонії), з підозрою — 25 їх матеріали для досліджень знаходяться в лабораторії лікарні”, — додала вона.
Серед цих пацієнтів четверо перебувають у важкому стані у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих. Двоє з них, як повідомлялося раніше, підключені до апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Їхній стан залишається вкрай важким.
.
- Станом на 22:00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше #Букви розповідали, що відбувається на передовій війни з COVID-19 — в Олександрівській лікарні.