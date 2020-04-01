З Олександрівської лікарні в Києві виписали 11 пацієнтів, у яких раніше було діагностовано зараження коронавірусом. Серед них — гравець збірної України з баскетболу.

Про це в Facebook повідомила головна лікарка медзакладу Людмила Антоненко.

“Ми вже маємо позитивні результати нашої роботи – 11 пацієнтів виписані додому з клінічним одужанням, в тому числі пацієнт з супутніми хронічними захворюваннями. Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену — швидко одужав”, — зазначила головна лікарка.

Також Антоненко повідомила, що на лікуванні в інфекційних відділеннях перебувають близько 40 пацієнтів з COVID-19.

“37 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, з них 28 пацієнтів мають запалення легенів (пневмонії), з підозрою — 25 їх матеріали для досліджень знаходяться в лабораторії лікарні”, — додала вона.

Серед цих пацієнтів четверо перебувають у важкому стані у відділенні реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих. Двоє з них, як повідомлялося раніше, підключені до апаратів екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Їхній стан залишається вкрай важким.

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