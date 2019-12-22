Сьогодні, 22 грудня, в Києві з 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській в зв'язку з проведенням Borjomi New Year Parade.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Рух перекриють від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку №19 по вул. Володимирській.

Крім того, під час монтажу і демонтажу святкової платформи і спеціальної огорожі параду 22 грудня заборонять парковку з 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській з боку парку Т. Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України ім. Т. Шевченка та на вул. Володимирській біля будинків №19 та №21/20.

І з 07:00 21 грудня о 23:30 22 грудня – на вул. Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївській), уздовж парної сторони бульвару Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківській до перетину з вул. Володимирської).