Про це повідомляє Управління державної охорони України в Facebook.
Тимчасові обмеження можливі на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе.
Відомство нагадало, що чинне законодавство дозволяє поліції обмежувати рух транспорту і пішоходів при здійсненні охоронних заходів на вулицях і дорогах під час проїзду глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.
- Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга відвідає Україну з державним візитом 20-23 липня по запрошенню президента України Володимира Зеленського.