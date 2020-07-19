У Києві з 20 по 23 липня можуть обмежити дорожній рух у зв'язку з візитом в Україну президента Швейцарії Симонетти Соммаруги.

Про це повідомляє Управління державної охорони України в Facebook.

Тимчасові обмеження можливі на ділянках окремих вулиць у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе.

Відомство нагадало, що чинне законодавство дозволяє поліції обмежувати рух транспорту і пішоходів при здійсненні охоронних заходів на вулицях і дорогах під час проїзду глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.