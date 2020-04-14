За минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили у ще 56 жителів Києва: зокрема, два випадки – у Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Всього в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 осіб. З них 5 медиків. Упродовж минулої доби у столиці, на жаль, ще 1 летальний випадок. Всього в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.

Серед нових хворих: 26 жінок у віці від 26-ти до 74-х років і 24 чоловіки – від 21-го до 82-х років. Також захворіли шість дітей – три дівчинки і три хлопчики у віці від трьох до семи років.

У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

“Зазначу: з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще два в Києво-Печерській Лаврі”, – уточнив Кличко.

(На відео – з 23:00)

Ситуація з поширенням коронавірусу по районах столиці наступна: