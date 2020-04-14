Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Всього в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання COVID-19.
“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 осіб. З них 5 медиків. Упродовж минулої доби у столиці, на жаль, ще 1 летальний випадок. Всього в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.
Серед нових хворих: 26 жінок у віці від 26-ти до 74-х років і 24 чоловіки – від 21-го до 82-х років. Також захворіли шість дітей – три дівчинки і три хлопчики у віці від трьох до семи років.
У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
“Зазначу: з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще два в Києво-Печерській Лаврі”, – уточнив Кличко.
(На відео – з 23:00)
Ситуація з поширенням коронавірусу по районах столиці наступна:
- Напередодні повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.