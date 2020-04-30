Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 60 осіб. Зокрема, ще один випадок зафіксовано в Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Сьогодні у нас – плюс 60 людей, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – троє медиків. Один випадок – на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1401 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – заявив Кличко.

Серед захворілих за останню добу:

• 31 жінка у віці від 18 до 84 років;

• 18 чоловіків у віці від 22 до 84 років;

• чотири дівчинки у віці до 17 років і сім хлопчиків до 17 років.

“Один хворий – із Києво-Печерської Лаври”, – уточнив Кличко.

У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (317 випадків, 5 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (219 випадків, 19 нових).

Далі йдуть Солом’янський (140 випадків, 6 нових), Голосіївський (134 випадки, 7 нових), Дніпровський (127 випадків, 4 нових) райони Києва.