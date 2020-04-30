Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Сьогодні у нас – плюс 60 людей, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них – троє медиків. Один випадок – на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1401 підтверджений випадок захворювання на COVID-19”, – заявив Кличко.
Серед захворілих за останню добу:
• 31 жінка у віці від 18 до 84 років;
• 18 чоловіків у віці від 22 до 84 років;
• чотири дівчинки у віці до 17 років і сім хлопчиків до 17 років.
“Один хворий – із Києво-Печерської Лаври”, – уточнив Кличко.
У лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (317 випадків, 5 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (219 випадків, 19 нових).
Далі йдуть Солом’янський (140 випадків, 6 нових), Голосіївський (134 випадки, 7 нових), Дніпровський (127 випадків, 4 нових) райони Києва.
- 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закрили на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.