У Києві 8 – 9 травня не будуть проводити масові заходи в зв'язку з карантинними обмеженнями.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Цього року виповнюється 75 років з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Але в зв’язку з обмеженнями масові заходи в столиці проводити не будуть. Я розумію, що багато людей у цей день вітали ветеранів, несли квіти до пам’ятників або на кладовища до могил рідних, відвідували музеї. Але цього року формат, на жаль, буде іншим. Тому можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями в соціальних мережах”, – наголосив Кличко.

Він закликав киян, у яких є в сім’ях ветерани або просто люди похилого віку, зробити все можливе, щоб вони залишилися вдома (щоб уберегти їх від ризику).

Кличко також попередив тих, хто планує влаштувати 8 – 9 травня “акції і провокації”, що в столиці нестиме посилену службу поліція.

“І також хочу попередити тих людей, які планують під час цих свят політичні акції і провокації. Не варто ці дні використовувати для дестабілізації ситуації і власного піару. У столиці посилену службу нестиме поліція і муніципальна варта. Виключно для забезпечення правопорядку”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 12:30)