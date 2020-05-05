Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Цього року виповнюється 75 років з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Але в зв’язку з обмеженнями масові заходи в столиці проводити не будуть. Я розумію, що багато людей у цей день вітали ветеранів, несли квіти до пам’ятників або на кладовища до могил рідних, відвідували музеї. Але цього року формат, на жаль, буде іншим. Тому можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями в соціальних мережах”, – наголосив Кличко.
Він закликав киян, у яких є в сім’ях ветерани або просто люди похилого віку, зробити все можливе, щоб вони залишилися вдома (щоб уберегти їх від ризику).
Кличко також попередив тих, хто планує влаштувати 8 – 9 травня “акції і провокації”, що в столиці нестиме посилену службу поліція.
“І також хочу попередити тих людей, які планують під час цих свят політичні акції і провокації. Не варто ці дні використовувати для дестабілізації ситуації і власного піару. У столиці посилену службу нестиме поліція і муніципальна варта. Виключно для забезпечення правопорядку”, – наголосив Кличко.
(На відео – з 12:30)
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.
- Віталій Кличко повідомляв, що найбільше випадків коронавірусу в Києві – серед жителів 30-49 років.