У Києві за добу підтвердили 147 випадків захворювання на коронавірус. Це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Про це розповів міський голова столиці Віталій Кличко.

“Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збiльшилась на 147 хворих. Це – найбільше за весь період пандемії. Одна людина померла”, – повідомив Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли: 66 жінок віком від 18 до 71 року, 73 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв, а також 5 дівчаток від 1 року до 16 років та 3 хлопчики від 2 до 6 років. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 36 людей. Всього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі — 27. У Дарницькому – 22. Та в Деснянському — 21 випадок.