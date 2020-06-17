У центрі Києва орендарі комерційного приміщення знищили мозаїку на стіні будівлі, розширивши вхід.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Modernism в Facebook.

“Через безкарність і вседозволеність в Україні продовжують знищувати монументальне мистецтво. Орендарі комерційних приміщень у будинку на бульварі Лесі Українки, 28 на днях знищили частину мозаїки, розширивши вхід”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що мозаїка під назвою “Лісоповал” була створена художниками Ларисою Міщенко та Анатолієм Гайдамакою в 1970 році.

“Це була багатомісячна праця — художники й у холод, і в спеку в ручну викладали композицію зі шматочків смальти. Невідомим підприємцям вистачило дня, щоб зухвало зіпсувати об’єкт мистецтва”, – йдеться в повідомленні.