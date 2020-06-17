Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Modernism в Facebook.
“Через безкарність і вседозволеність в Україні продовжують знищувати монументальне мистецтво. Орендарі комерційних приміщень у будинку на бульварі Лесі Українки, 28 на днях знищили частину мозаїки, розширивши вхід”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що мозаїка під назвою “Лісоповал” була створена художниками Ларисою Міщенко та Анатолієм Гайдамакою в 1970 році.
“Це була багатомісячна праця — художники й у холод, і в спеку в ручну викладали композицію зі шматочків смальти. Невідомим підприємцям вистачило дня, щоб зухвало зіпсувати об’єкт мистецтва”, – йдеться в повідомленні.
- На фресках Рафаеля у Ватикані справді є напис “Лена, Тамара, Вінниця”, але йому вже не один рік.