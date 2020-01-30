Співробітники Служби безпеки України блокували в Києві діяльність "ботоферми", організованої громадянами Росії і переселенцями з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це поінформували в прес-службі СБУ.

Угруповання мало більш ніж 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали в соціальних мережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти українських чиновників.

“Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інститутів через поширення недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні”, – відзначили в СБУ.

Крім того, “ботоферму” використовували для розсилки анонімних повідомлень про замінування об’єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей (зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів).

Зловмисники також надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів і спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками і так далі.

“Ботоферма” розташовувалася в орендованому офісі в Києві. Під час обшуку правоохоронці виявили там комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2000 SIM-карт операторів стільникового мобільного зв’язку України.

Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політиків.

Організатори “ботоферми” встановлені. Зараз тривають процесуальні дії для притягнення їх до відповідальності.