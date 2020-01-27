У Києві бойовик так званої "ДНР" кілька разів вистрілив в поліцейських, один правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

“У столиці внутрішня безпека поліції затримала бойовика “ДНР”, який стріляв в поліцейських. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування “ОПЛОТ””, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що офіцери поліції, які не перебувають при виконанні службових повноважень, відпочивали в закладі, коли до них підійшов невідомий чоловік і спровокував конфлікт.

Коли фігуранти виходили на вулицю, камерами спостереження було зафіксовано, що чоловік заряджав пістолет.

У поліції повідомляють, що зловмисник намагався вистрілити в поліцейського, але з першого разу зброя дала осічку. Тоді злочинець вистрілив в груди другому правоохоронцю. Після цього зловмисник намагався вистрілити ще раз, але зброя знову дала збій.

Відзначається, що правоохоронці, які прибули на місце, оперативно встановили особу підозрюваного, яким виявився 36-річний судимий раніше уродженець Донецької області, і затримали його.

За інформацією з сайту “Миротворець”, підозрюваний перебував у незаконних збройних формуваннях так званої “ДНР”, брав участь у боях за Іловайськ і Дебальцеве на боці бойовиків.

Уточнюється, що пораненого 25-річного офіцера поліції прооперували і в даний момент він знаходиться в задовільному стані.