Про це повідомляє прес-служба поліції.
“У столиці внутрішня безпека поліції затримала бойовика “ДНР”, який стріляв в поліцейських. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування “ОПЛОТ””, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що офіцери поліції, які не перебувають при виконанні службових повноважень, відпочивали в закладі, коли до них підійшов невідомий чоловік і спровокував конфлікт.
Коли фігуранти виходили на вулицю, камерами спостереження було зафіксовано, що чоловік заряджав пістолет.
У поліції повідомляють, що зловмисник намагався вистрілити в поліцейського, але з першого разу зброя дала осічку. Тоді злочинець вистрілив в груди другому правоохоронцю. Після цього зловмисник намагався вистрілити ще раз, але зброя знову дала збій.
Відзначається, що правоохоронці, які прибули на місце, оперативно встановили особу підозрюваного, яким виявився 36-річний судимий раніше уродженець Донецької області, і затримали його.
За інформацією з сайту “Миротворець”, підозрюваний перебував у незаконних збройних формуваннях так званої “ДНР”, брав участь у боях за Іловайськ і Дебальцеве на боці бойовиків.
Уточнюється, що пораненого 25-річного офіцера поліції прооперували і в даний момент він знаходиться в задовільному стані.
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