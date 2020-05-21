У Києві за добу коронавірус COVID-19 був виявлений у ще 65 осіб, в тому числі у 7 медиків.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко

“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 людей. Серед них – 7 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли троє людей. Усього за весь період – 57 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

Серед захворілих за останню добу:

• 43 жінки у віці від 18 до 89 років;

• 19 чоловіків у віці від 19 до 82 років;

• дві дівчинки – п’яти і семи років, а також хлопець, якому 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому і Святошинському районах столиці – по 10 хворих.

У Голосіївському районі Києва підтвердили 9 випадків захворювання.

У цілому коронавірус подолали вже 315 жителів столиці.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (498 випадків).

На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (418 випадків).

Далі йдуть Деснянський (257 випадків), Дніпровський (227), Солом’янський (217) і Голосіївський (206) райони столиці.

Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі столиці (124 випадки).