Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко
“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 людей. Серед них – 7 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли троє людей. Усього за весь період – 57 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.
Серед захворілих за останню добу:
• 43 жінки у віці від 18 до 89 років;
• 19 чоловіків у віці від 19 до 82 років;
• дві дівчинки – п’яти і семи років, а також хлопець, якому 16 років.
У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
За словами Кличка, найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому і Святошинському районах столиці – по 10 хворих.
У Голосіївському районі Києва підтвердили 9 випадків захворювання.
У цілому коронавірус подолали вже 315 жителів столиці.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Дарницькому районі столиці (498 випадків).
На другому місці за кількістю хворих – Печерський район Києва (418 випадків).
Далі йдуть Деснянський (257 випадків), Дніпровський (227), Солом’янський (217) і Голосіївський (206) райони столиці.
Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі столиці (124 випадки).
- З 23 травня в Києві в звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт, а з 25 травня – метрополітен. Також з 23 травня відкриються спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях. А з 25 травня планується відкрити промислові ринки і сільськогосподарські ярмарки.
- З 1 червня в Києві почнуть працювати дитячі садки, а також школи, але тільки для випускників, які здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Також будуть відкриті пляжі и спортзали.