У Києві за період епідемії від COVID-19 померли 126 осіб, з них 62% - люди старше за 65 років.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

“Зазначу, що в столичних лікарнях із діагнозом коронавірус перебувають сьогодні 247 хворих. 39 з них – у важкому стані. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Померли від коронавірусу в Києві загалом 126 людей. Найстаршій хворій було 95 років. Наймолодшій хворій, яка не подолала вірус, було 25. Жінка мала важкі патології”, – сказав Кличко.

За його словами, загалом – понад 62% осіб, які померли від коронавірусу, – люди старші за 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 роки. Близько 13% – тих, кому було до 49 років. Та менше 1% – пацієнтів віком 18-29 років.

Кличко додав, що більшість хворих мали хронічні захворювання. В основному це – гіпертонія, цукровий діабет та ожиріння.