Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
“Із завтрашнього дня допуск у пасажирський транспорт буде виключно в масках. Пасажир, який не має маски, не допускатиметься до перевезення пасажирським транспортом”, – наголосив він.
Поворозник уточнив, що в наземний транспорт Києва будуть пускати не більше 10 осіб одночасно.
“Нагадую, що прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб в міському електричному та автомобільному транспорті. Контролювати це буде санітарна служба і Національна поліція”, – зазначив він.
Кількість наземного комунального транспорту збільшуватися не буде. Також не планується запускати додаткові маршрути по лініях метрополітену, який припиняє роботу о 23:00 17 березня. Влада Києва обґрунтовує це тим, що всі повинні залишатися вдома заради запобігання поширенню коронавірусу.
“Київпастранс” і приватні перевізники працюватимуть в штатному режимі. Ніхто кількість автобусів не буде збільшувати. З огляду на те, що всі городяни повинні залишатися вдома. Виключно ті люди, яким потрібно дістатися на роботу, будуть користуватися громадським транспортом”, – заявив Поворозник.
За його словами, для співробітників підприємств, які працюватимуть в надзвичайному режимі (оборонна промисловість, харчова промисловість, водоканали, “Київтеплоенерго”) будуть передбачені спеціальні маршрути для підвезення до місця роботи.
(На відео – з 3:50)
- У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.