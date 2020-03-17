У Києві з середи, 18 березня, пасажирів без масок не пускатимуть у громадський транспорт у зв'язку з введенням карантину через коронавірус.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Із завтрашнього дня допуск у пасажирський транспорт буде виключно в масках. Пасажир, який не має маски, не допускатиметься до перевезення пасажирським транспортом”, – наголосив він.

Поворозник уточнив, що в наземний транспорт Києва будуть пускати не більше 10 осіб одночасно.

“Нагадую, що прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб в міському електричному та автомобільному транспорті. Контролювати це буде санітарна служба і Національна поліція”, – зазначив він.

Кількість наземного комунального транспорту збільшуватися не буде. Також не планується запускати додаткові маршрути по лініях метрополітену, який припиняє роботу о 23:00 17 березня. Влада Києва обґрунтовує це тим, що всі повинні залишатися вдома заради запобігання поширенню коронавірусу.

“Київпастранс” і приватні перевізники працюватимуть в штатному режимі. Ніхто кількість автобусів не буде збільшувати. З огляду на те, що всі городяни повинні залишатися вдома. Виключно ті люди, яким потрібно дістатися на роботу, будуть користуватися громадським транспортом”, – заявив Поворозник.

За його словами, для співробітників підприємств, які працюватимуть в надзвичайному режимі (оборонна промисловість, харчова промисловість, водоканали, “Київтеплоенерго”) будуть передбачені спеціальні маршрути для підвезення до місця роботи.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/QIKMSMikD70?start=230" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 3:50)