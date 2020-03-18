Інспектори Держспоживслужби перевірятимуть магазини Києва щодо виконання заходів карантину. Магазини, де у продавців не буде захисних масок - штрафуватимуть.

Про це повідомив начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

У Києві працюють 70 таких інспекторів.

Відомство вимагає від магазинів захистити співробітників. Для цього пропонується два способи. Перший – використання захисних масок. Другий – встановлення спеціальних екранів між продавцем і покупцем.

Крім цього, в магазинах повинні ввести режим підвищеної дезінфекції, а також заборонити продавати товари в відкритому вигляді.

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На відео з 41 хвилини

Про порушення таких правил можна повідомляти в КМДА за номером 15-51.