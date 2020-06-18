У Києві кількість хворих на коронавірус зросла ще на 58 людей. Загалом у столиці 4084 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

Захворіли за минулу добу: 25 жінок віком від 24 до 79 років; 28 чоловіків віком від 19 до 95 років; 3 дівчинки, яким 5, 7 та 12 років та 2 хлопчики віком 2 і 7 років.

До лікарень госпіталізували 10 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 56 людей, одна людина померла. Усього коронавірус подолали 1286 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 11, в Оболонському – 8 та у Святошинському районі – 7 випадків.