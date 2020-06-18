Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.
Захворіли за минулу добу: 25 жінок віком від 24 до 79 років; 28 чоловіків віком від 19 до 95 років; 3 дівчинки, яким 5, 7 та 12 років та 2 хлопчики віком 2 і 7 років.
До лікарень госпіталізували 10 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 56 людей, одна людина померла. Усього коронавірус подолали 1286 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 11, в Оболонському – 8 та у Святошинському районі – 7 випадків.
- У Києві посилюють контроль за дотриманням карантину та правил безпеки. Так, у всіх районах столиці працюють спеціальні мобільні групи контролю.
- Станом на сьогодні, 18 червня, в Україні зафіксували черговий рекорд захворювання коронавірусом.
- Київ і 10 областей не готові до послаблення карантину.