Про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко
“Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 осіб. Один випадок – на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників. Сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 38 осіб померли”, – розповів Кличко.
За його словами, серед тих, хто захворів за минулу добу:
• 33 жінки у віці від 27 до 79 років;
• 22 чоловіки у віці від 25 до 82 років;
• дівчинка, якій всього три місяці, і троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.
У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко уточнив, що лідерами за кількістю виявлених хворих за минулу добу стали: Дарницький район, де підтвердили 11 випадків, Дніпровський і Оболонський райони – по 8 випадків.
Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Печерському районі столиці (387 випадків, 5 нових за добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (332 випадки, 11 нових).
Далі йдуть Деснянський (188 випадків, 4 нових за добу), Солом’янський (178 випадків, 4 нових), Дніпровський (174 випадки, 8 нових) і Голосіївський (163 випадки, 4 нових) райони Києва.
Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі столиці (98 випадків, 5 нових).
- Раніше Віталій Кличко заявляв, що майже 10 % тих, хто захворів на коронавірус COVID-19 у Києві, — медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал.
- З вівторка, 12 травня, в Києві введено перший етап послаблення карантинних обмежень. Так, дозволена робота: непродовольчих магазинів загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці; салонів краси, косметологічних кабінетів, перукарень та інших об’єктів побутового обслуговування населення; літніх і сезонних відкритих майданчиків кафе і ресторанів; невеликих виробництв непродовольчих товарів і підприємств побутового обслуговування; адвокатських та нотаріальних бюро, аудиторів; автокінотеатрів; відкриваються для відвідування парки і сквери.