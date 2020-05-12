У Києві за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус ще у 59 людей, серед яких 3-місячна дитина і 14 медиків.

Про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко

“Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 осіб. Один випадок – на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників. Сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 38 осіб померли”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів за минулу добу:

• 33 жінки у віці від 27 до 79 років;

• 22 чоловіки у віці від 25 до 82 років;

• дівчинка, якій всього три місяці, і троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років.

У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко уточнив, що лідерами за кількістю виявлених хворих за минулу добу стали: Дарницький район, де підтвердили 11 випадків, Дніпровський і Оболонський райони – по 8 випадків.

Згідно з оприлюдненою мером Києва картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зараз зафіксовано в Печерському районі столиці (387 випадків, 5 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (332 випадки, 11 нових).

Далі йдуть Деснянський (188 випадків, 4 нових за добу), Солом’янський (178 випадків, 4 нових), Дніпровський (174 випадки, 8 нових) і Голосіївський (163 випадки, 4 нових) райони Києва.

Найменша кількість випадків COVID-19 – у Подільському районі столиці (98 випадків, 5 нових).