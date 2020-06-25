Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту.
“На території Києва налічується вісім закладів, розташованих у заміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові сім закладів, а саме: “Артек”, “Хвиля”, “Сокіл”, “Антей”, “Лідер”, “Лісовий”, “Пуща-Водиця”. ДЗСТ “Жовтень”, який є підрозділом дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Жовтень”, відкриватися у 2020 році не планує”, – зазначила заступниця директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.
Також прийнято рішення про перевірку зазначених закладів після надходження від МОЗ офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.
- Раніше повідомлялося, що дитячі оздоровчі табори в Україні відкриються не раніше 1 липня.
- У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що літні дитячі табори цьогоріч можуть не відкрити через епідемію коронавірусу.
- Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.