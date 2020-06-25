У зв’язку з поширенням захворюваності на COVID-19 на період дії карантину, до 31 липня, забороняється діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Про це повідомили у Департаменті молоді та спорту.

“На території Києва налічується вісім закладів, розташованих у заміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові сім закладів, а саме: “Артек”, “Хвиля”, “Сокіл”, “Антей”, “Лідер”, “Лісовий”, “Пуща-Водиця”. ДЗСТ “Жовтень”, який є підрозділом дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Жовтень”, відкриватися у 2020 році не планує”, – зазначила заступниця директора Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

Також прийнято рішення про перевірку зазначених закладів після надходження від МОЗ офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.