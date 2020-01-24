Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.
За словами мера, в даний момент практично підготовлена інфраструктура для заходу тунелепрохідного щита для прокладки ділянки від станції “Сирець” до нової станції “Мостиська”.
Уточнюється, що розробка тунелю в бік станції “Сирець” почнеться вже через кілька місяців.
Крім того, тривають роботи з розроблення котловану між станціями “Мостицька” і “Проспект правди”. На даній ділянці планується облаштувати двох’ярусний тунель.
Також повідомляється, що на ділянці між станціями “Проспект правди” і “Мостицька” вже змонтований вентиляційний тунель.
- Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” в київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.
- У листопаді 2018 року Київська метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.
- У березні 2019 року Президент України Петро Порошенко проінспектував будівництво метро на Віноградарь.