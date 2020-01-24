У столиці триває будівництво лінії метро на Виноградар. Завершено вхідний тунель на майбутній станції "Мостицька".

Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, в даний момент практично підготовлена ​​інфраструктура для заходу тунелепрохідного щита для прокладки ділянки від станції “Сирець” до нової станції “Мостиська”.

Уточнюється, що розробка тунелю в бік станції “Сирець” почнеться вже через кілька місяців.

Крім того, тривають роботи з розроблення котловану між станціями “Мостицька” і “Проспект правди”. На даній ділянці планується облаштувати двох’ярусний тунель.

Також повідомляється, що на ділянці між станціями “Проспект правди” і “Мостицька” вже змонтований вентиляційний тунель.