В Олександрівській клінічній лікарні Києва в украй важкому стані перебувають два пацієнта з COVID-19.

Про це в Facebook повідомила головний лікар медзакладу Людмила Антоненко.

Як повідомлялося раніше, в суботу один з пацієнтів Олександрівської лікарні — 30-річний чоловік з важкої двосторонньої тотальної пневмонією — був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так званим “штучним легким”. Наступного дня був госпіталізований ще один пацієнт (стать та вік не уточнюється) з двосторонньою тотальною пневмонією та вираженою дихальною недостатністю. Він також був підключений до апарату ЕКМО. Обидва пацієнти мають позитивні результати тесту на COVID-19.

Станом на вечір 30 березня ці пацієнти перебувають у вкрай важкому стані.

“Хотілося порадувати, але… Обидва пацієнти на ЕКМО вкрай важкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз”, — повідомила Антоненко.

Також головлікар зазначила, що на сьогодні в медзакладі проходять лікування понад півсотні з пацієнтів з підозрою на COVID-10 та лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією.

“На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні. Києва в інфекційних відділеннях всього знаходиться 60 хворих, підтверджених COVID-19 — 39, з підозрою — 21, з пневмонією — 37”, — зазначила вона.