Про це в Facebook повідомила головний лікар медзакладу Людмила Антоненко.
Як повідомлялося раніше, в суботу один з пацієнтів Олександрівської лікарні — 30-річний чоловік з важкої двосторонньої тотальної пневмонією — був підключений до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), так званим “штучним легким”. Наступного дня був госпіталізований ще один пацієнт (стать та вік не уточнюється) з двосторонньою тотальною пневмонією та вираженою дихальною недостатністю. Він також був підключений до апарату ЕКМО. Обидва пацієнти мають позитивні результати тесту на COVID-19.
Станом на вечір 30 березня ці пацієнти перебувають у вкрай важкому стані.
“Хотілося порадувати, але… Обидва пацієнти на ЕКМО вкрай важкі. Одному з них саме зараз проводиться діаліз”, — повідомила Антоненко.
Також головлікар зазначила, що на сьогодні в медзакладі проходять лікування понад півсотні з пацієнтів з підозрою на COVID-10 та лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією.
“На сьогодні в Олександрівській клінічній лікарні. Києва в інфекційних відділеннях всього знаходиться 60 хворих, підтверджених COVID-19 — 39, з підозрою — 21, з пневмонією — 37”, — зазначила вона.
- За інформацією МОЗ, станом на 22 годину 30 березня о Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 13 пацієнтів загинули.
- Мер Києва Віталій Кличко надав інформацію про кількість випадків захворювання на COVID-19 в столиці з розподілом по районах проживання пацієнтів.