На Подолі в Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем і була госпіталізована.

Про це повідомляє пресслужба поліції столиці.

“Вчора близько 17:00 в Подільське управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Нижньоюрківській госпіталізована дворічна дівчинка з гострим алкогольним отруєнням. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники сектору ювенальної превенції. Правоохоронці поспілкувалися з сусідами і оглянули приміщення, в якому проживає малолітня”, – сказано в повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, мама дівчинки разом з сусідами на кухні гуртожитку вживала алкоголь, а маленька дочка була поруч і випила спиртне. Коли дитині стало погано, сусіди викликали лікарів. Після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще.

Тепер щодо матері складено протокол про адмінправопорушення за статтею про невиконання батьками обов’язків по вихованню дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.