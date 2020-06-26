У Києві за минулу добу виявили 115 випадків інфікування коронавірусом. Загалом у столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років, дівчинка, якій 4 роки, а також 49 чоловіків віком від 18-ти до 78-ми років, і семеро хлопчиків, від 3 до 15-ти років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. Та в Деснянському районі – 15 випадків.