Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 115 людей. Захворіли, зокрема, і 9 медиків. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 102 мешканці Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.
За його словами, серед тих, що захворіли: 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років, дівчинка, якій 4 роки, а також 49 чоловіків віком від 18-ти до 78-ми років, і семеро хлопчиків, від 3 до 15-ти років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 мешканців Києва.
Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. Та в Деснянському районі – 15 випадків.
- В Україні станом на 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу виявили 1 109 нових випадків.
- У Києві можуть знову обмежити роботу транспорту через коронавірус.
- У Києві дозволили відновити роботу ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.
- У Києві дитячі табори та оздоровчі заклади до кінця карантину не працюватимуть.