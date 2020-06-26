Про це повідомила прес–служба ДСНС.
Уточнюється, що в Дарницькому районі столиці згоріли два металевих павільйони для продажу овочів і збору вторинної сировини вночі на вулиці Ревуцького.
При цьому в одному із згорілих павільйонів рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Також повідомляється, що вогнем були пошкоджені особисті речі, товари і сировина в павільйонах. Причина пожежі станом на даний момент не встановлена.
- 29 травня у Дніпрі просто на вулиці загорівся і повністю згорів пасажирський трамвай. При цьому ніхто не постраждав.