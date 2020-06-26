У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про пожежу торгових павільйонів в Києві.

Про це повідомила прес–служба ДСНС.

Уточнюється, що в Дарницькому районі столиці згоріли два металевих павільйони для продажу овочів і збору вторинної сировини вночі на вулиці Ревуцького.

При цьому в одному із згорілих павільйонів рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Також повідомляється, що вогнем були пошкоджені особисті речі, товари і сировина в павільйонах. Причина пожежі станом на даний момент не встановлена.