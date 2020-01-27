У Києві горить будівля Міністерства культури України, яке знаходиться за адресою вул. Івана Франка, 19.

Про це повідомляє пресцентр ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Так, повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці надійшло о 10:14.

По прибуттю на місце пожежники встановили, що горить приміщенні архіву у підвалі.

“Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. В ході розвідки врятовано двох людей з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох вивели сходами”, – йдеться у повідомленні.

Людей оглянули медики швидкої допомоги, від госпіталізації вони відмовилися.

Варто задзначити, що ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань вийшло близько 220 осіб.

Фото: ДСНС України

О 11:03 пожежа на площі 30 м кв. локалізована. Ліквідація триває.