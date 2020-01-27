Про це повідомляє пресцентр ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.
Так, повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці надійшло о 10:14.
По прибуттю на місце пожежники встановили, що горить приміщенні архіву у підвалі.
“Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. В ході розвідки врятовано двох людей з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох вивели сходами”, – йдеться у повідомленні.
Людей оглянули медики швидкої допомоги, від госпіталізації вони відмовилися.
Варто задзначити, що ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань вийшло близько 220 осіб.
Фото: ДСНС України
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