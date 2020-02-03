Двох людей, які повернулися з Китаю в аеропорт "Бориспіль", госпіталізували з підозрою на коронавірус 2019 nCoV - їм встановили попередній діагноз ГРВІ.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

“За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. З огляду на те, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві”, – йдеться в повідомленні.

2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.

Нагадаємо, що Центральний банк Китаю планує інвестувати в економіку 173 мільярдів доларів (1,2 трлн юанів), щоб подолати негативні наслідки від спалаху коронавірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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