Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Зазначається, що слідчі дії одночасно відбулися у Києві та Харкові.
За даними досудового слідства, учасники угруповання є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств.
Для популяризації своїх поглядів неонацисти виготовляли та розповсюджували екстремістську літературу. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.
“Літературу” неонацисти розповсюджували на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Зловмисники також розповсюджували видання терористичної спрямованості через телеграм-канали та закриті спільноти у соцмережах із аудиторією понад 3 тисячі осіб.
Під час обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори “Третього рейху”, зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.
Наразі триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.
- За 3 місяці СБУ викрила 21 інтернет-агітатора російських спецслужб.