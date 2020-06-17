Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що слідчі дії одночасно відбулися у Києві та Харкові.

За даними досудового слідства, учасники угруповання є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств.

Для популяризації своїх поглядів неонацисти виготовляли та розповсюджували екстремістську літературу. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.

“Літературу” неонацисти розповсюджували на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Зловмисники також розповсюджували видання терористичної спрямованості через телеграм-канали та закриті спільноти у соцмережах із аудиторією понад 3 тисячі осіб.

Під час обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори “Третього рейху”, зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.

Наразі триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.