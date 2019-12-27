У Києві провели випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу. Мер столиці Віталій Кличко стояв разом із будівельниками, що зводили міст, під ним, коли на шляхопровід заїхали вантажівки.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

“Згідно із проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту. Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, – її навантажили. Перевірка відбулася у два етапи. Етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження”, – сказав Кличко.

Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

Зазначається, що при динамічному навантаженні вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст перебував під вагою у 240 тонн.

Водночас, спеціальне обладнання під час навантажень зібрало необхідну інформацію. Далі експерти порівняють відповідність заявлених характеристик мосту тим показникам, що зафіксувала техніка.

“І за умови відповідності всіх норм і вимог – згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні”, – наголосив мер столиці.