Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.
Близько 14-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок виловили пакет, в якому знаходилася голова чоловіки. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управління поліції, судово-медичний експерт і рятувальники.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого. Кінологами обстежена берегова зона річки Дніпро, а також водолазами і співробітниками річкової поліції обстежена акваторія затоки. Попередньо встановлено, що це чоловік, віком близько 60-70 років.
Фото: Нацполіція
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.
В даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, щоб встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.
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