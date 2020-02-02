У Києві рибалки виловили з Дніпра голову в пакеті. Інцидент стався біля затоки Собаче гирло в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

Близько 14-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок виловили пакет, в якому знаходилася голова чоловіки. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управління поліції, судово-медичний експерт і рятувальники.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого. Кінологами обстежена берегова зона річки Дніпро, а також водолазами і співробітниками річкової поліції обстежена акваторія затоки. Попередньо встановлено, що це чоловік, віком близько 60-70 років.

Фото: Нацполіція

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.

В даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, щоб встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.