Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

У поліцію повідомили, що на вулиці Казимира Малевича з люка стирчать пальці, тобто, імовірно, там знаходиться людина.

На місці події інформація підтвердилася. Патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху. У цей момент рятувальники за допомогою інструментів розрізали грати дощоприймача і обережно дістали чоловіка. Він був повністю голим і дуже сильно замерз. На питання, як він опинився в люку, відповісти не зміг.

Чоловікові дали одяг і посадили в автомобіль, щоб там він зміг відігрітися і дочекатися медиків. Громадянин поводився дивно. Співробітники помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Медики госпіталізували чоловіка в одну з лікарень міста.