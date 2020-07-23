У Деснянському районі столиці через підозрілий пакет обмежено рух вулицею Кіото.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру”, – повідомили у патрульній поліції столиці.

Патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян.

Як повідомив кореспондент #Букв, на місце події вже прибули вибухотехніки, всіх людей відігнали на 100 метрів.

Станом на 12.15 інформацію про підозрілий пакет перевірили, вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Оточення з зупинки зняли та запустили транспорт .