Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру”, – повідомили у патрульній поліції столиці.
Патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян.
Як повідомив кореспондент #Букв, на місце події вже прибули вибухотехніки, всіх людей відігнали на 100 метрів.
Станом на 12.15 інформацію про підозрілий пакет перевірили, вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Оточення з зупинки зняли та запустили транспорт .
- Нагадаємо, вчора у Києві “мінували” станцію метро “Вокзальна”.