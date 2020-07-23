Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру”, – повідомили у патрульній поліції столиці.

Улица Киото, Киев

Улица Киото, Киев

Патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян.

Улица Киото, Киев

Як повідомив кореспондент #Букв, на місце події вже прибули вибухотехніки, всіх людей відігнали на 100 метрів.

Улица Киото, Киев

Улица Киото, Киев

Улица Киото, Киев

Улица Киото, Киев

Станом на 12.15 інформацію про підозрілий пакет перевірили, вибухових пристроїв та речовин виявлено не було. Оточення з зупинки зняли та запустили транспорт .

Улица Киото, Киев

Улица Киото, Киев

 