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У Києві через витік газу евакуювали мешканців багатоповерхівки

У Києві через витік газу рятувальники евакуювали мешканців дев'ятиповерхового житлового будинку.

Вівторок, 7 липня 2020, 14:47

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознаків горіння не спостерігалося.

Фото: ДСНС

“Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка було передано бригаді швидкої медичної допомоги. З верхніх поверхів будинку рятувальниками було евакуйовано 8 осіб”, – додали у ДСНС.

Фото: ДСНС

На місці події виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

  • У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької, 3а спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків. 
Теги: витік газу, ДСНС, евакуація, Київ

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