Колишнього гравця молодіжної збірної з хокею, переможця шоу "Зважені та щасливі" і ветерана АТО Миколу Ворошнова побили в Києві за зауваження про порушення правил дорожнього руху.

Про факт побиття Ворошнов поінформував на своїй сторінці в Facebook.

За словами чоловіка, він їхав по головній дорозі на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, коли його підрізали на чорному автомобілі (Porsche Cayenne або Range Rover, номерний знак – 7747, літер він не запам’ятав).

“Почав йому сигналити, вказуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Авто, яке мене підрізало, загальмувало, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця – охоронець у плащі з “вухом”, який одразу “зафіксував” наявність вогнепальної зброї”, – написав ветеран АТО.

Ворошнов уточнив, що під час словесної перепалки поруч зупинився ще один автомобіль, в якому також перебували двоє чоловіків. Після цього Ворошнова почали бити.

“І тут як почало мені “прилітати” з різних сторін. Точно так же, прямо “в ціль”. Добре, що встояв на ногах… Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібав. Аж ностальгія. Повно “юшки”, половинка зуба, ну і розвалили трохи губи, особливо зсередини”, – уточнив Ворошнов.

Він наголосив, що поліцію на місце інциденту не викликав.

“Поліцію не викликав, ніяких заяв не писав, не вірю я в наше правосуддя, маю на це підстави. Десь з годину просидів на сайті Верховної Ради, намагаючись знайти “знайому” пику. Так щоб “це точно він” – ні, нічого. Я взагалі обличчя погано запам’ятовую, а тут ще й по голові били”, – розповів Ворошнов.

Він закликав ділитися будь-якою інформацією з цього приводу.

Опубліковано Миколою Ворошновим Понеділок, 10 лютого 2020 р.

Микола Ворошнов разом із іншими бійцями батальйону “Донбас” активно брав участь в обороні Широкиного, а згодом патрулював Маріуполь.