Про це повідомила прес–служба “Укрзалізниці“.
“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м Київ через анонімне повідомлення про ніби замінування вокзалу. Всі працівники та пасажири вокзалу евакуювали, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці“, – сказано в повідомленні.
При цьому уточнюється, що потяги на даний момент продовжують курсувати за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через переходи, прилеглі до центральної будівлі вокзалу.
- Раніше в “Укрзалізниці” оголосили про відновлення роботи після карантину ще шести регіональних поїздів.
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