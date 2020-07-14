З Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей через анонімне повідомлення про замінування.

Про це повідомила прес–служба “Укрзалізниці“.

“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м Київ через анонімне повідомлення про ніби замінування вокзалу. Всі працівники та пасажири вокзалу евакуювали, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці“, – сказано в повідомленні.

При цьому уточнюється, що потяги на даний момент продовжують курсувати за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через переходи, прилеглі до центральної будівлі вокзалу.