Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.
“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збiльшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.
За його словами, захворіли: 27 жінок, 38 чоловіків та 8 дітей. Вірус підхопили, зокрема, і троє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів.
Водночас одужали за минулу добу 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці.
Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах – по 10 випадків у кожному.
- В Україні станом на 21 липня підтверджено 60 тисяч 166 випадків COVID-19, за добу виявили 673 нових випадки.