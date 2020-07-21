У Києві станом на 21 липня зафіксовано вже 7034 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу було виявлено ще 73 нових випадки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збiльшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 27 жінок, 38 чоловіків та 8 дітей. Вірус підхопили, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів.

Водночас одужали за минулу добу 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах – по 10 випадків у кожному.