У Києві за добу лабораторно підтвердили 45 випадків захворювання COVID-19. Двоє людей померли.

Про це в Telegram написав мер Віталій Кличко.

Станом на 29 червня в столиці вже 4 980 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли:

17 жінок у віці від 21 до 85 років;

27 чоловіків у віці від 20 до 66 років;

3-річна дівчинка.

У лікарні столиці госпіталізували шість хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали п’ять киян. Всього коронавірус подолали тисячі п’ятсот п’ятьдесят два жителя столиці.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Шевченківському районі – 10. У Дніпровському – 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – по 5 випадків.