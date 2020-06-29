Про це в Telegram написав мер Віталій Кличко.
Станом на 29 червня в столиці вже 4 980 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 17 жінок у віці від 21 до 85 років;
- 27 чоловіків у віці від 20 до 66 років;
- 3-річна дівчинка.
У лікарні столиці госпіталізували шість хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
За минулу добу одужали п’ять киян. Всього коронавірус подолали тисячі п’ятсот п’ятьдесят два жителя столиці.
Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Шевченківському районі – 10. У Дніпровському – 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – по 5 випадків.
- 27 червня в Києві підтвердили 69 випадків захворювання коронавірусом. Четверо хворих померли.