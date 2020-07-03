У Києві за минулу добу виявили 105 випадків зараження коронавірусом. Загалом у столиці вже 5347 підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“На жаль, у столиці останніми днями – все більше випадків захворювання на коронавірус. Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збiльшилась ще на 105 людей. Серед них – 5 медиків. Одна людина померла. На сьогодні у столиці вже 5347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, хто захворів: 57 жінок віком від 20 до 84 рокiв і три дівчинки – від 5 до 13 років, а також 40 чоловіків віком від 20 до 94 рокiв та п’ятеро хлопчиків – від двох років до 15.

За його словами, до медзакладів столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Водночас за минулу добу одужала 91 людина. Всього коронавірус подолали 1733 мешканця Києва.

Кличко також зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23. У Дарницькому – 18. Та в Солом’янському і Деснянському районах – по 13 випадків.