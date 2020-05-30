У Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби. Всього у столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Друзі! За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них – медики. Один випадок – летальний. На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли за добу:

34 жінки віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років.

19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.

Він також зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва.

Кличко додав, що вчора в місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна.

“Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики”, – наголосив Кличко.