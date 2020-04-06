Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.
“Захворіли 5 жінок від 29 до 71 року і 16 чоловіків від 24 до 82 років. В їх числі два медика. Також захворів 8-ми річний хлопчик“, – сказав Кличко.
Таким чином на сьогоднішній день в столиці зафіксовано 267 підтверджених випадків коронавірусу.
Також мер додав, що 4 випадки захворювання коронавірусом було підтверджено в Києво–Печерській лаврі.
У Києві госпіталізовано в лікарні 9 осіб з COVID–19.
06.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка
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Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 6. April 2020
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.