Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, скільки людей в столиці захворіли коронавірусом за останню добу.

Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.

“Захворіли 5 жінок від 29 до 71 року і 16 чоловіків від 24 до 82 років. В їх числі два медика. Також захворів 8-ми річний хлопчик“, – сказав Кличко.

Таким чином на сьогоднішній день в столиці зафіксовано 267 підтверджених випадків коронавірусу.

Також мер додав, що 4 випадки захворювання коронавірусом було підтверджено в Києво–Печерській лаврі.

У Києві госпіталізовано в лікарні 9 осіб з COVID–19.

06.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка ❓Про кількість інфікованих киян❓Скільки тестів на коронавірус зробили в Києві❓Про нові обмеження, які діють від сьогодні❓Які прогнози щодо закінчення пандемії роблять світові вірусологи❓Про пожежі в Києві, передмісті й областіПро це та інше вже зараз наживо Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 6. April 2020