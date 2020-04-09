Коронавірусом COVID-19 у Києві заразилися вже 14 лікарів і медсестер.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Медики щодня рятують здоров’я і життя киян. Медики – сьогодні на передовій, ризикуючи своїм здоров’ям. І серед них у Києві вже захворіли 14 лікарів і медсестер”, – зазначив Кличко.

У зв’язку з цим він закликав жителів столиці бути відповідальними і дотримуватися карантинних рекомендацій.

“Я звертаюся до киян: як мер міста я сьогодні роблю все, щоб не сталося інфекційного вибуху. Але допоможіть нам! Прислухайтеся і будьте обережні! Не міська влада придумала такі обмеження. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусологів, інфекціоністів, Уряду, досвід інших міст світу”, – заявив Кличко.

(На відео – з 5:55)