Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Медики щодня рятують здоров’я і життя киян. Медики – сьогодні на передовій, ризикуючи своїм здоров’ям. І серед них у Києві вже захворіли 14 лікарів і медсестер”, – зазначив Кличко.
У зв’язку з цим він закликав жителів столиці бути відповідальними і дотримуватися карантинних рекомендацій.
“Я звертаюся до киян: як мер міста я сьогодні роблю все, щоб не сталося інфекційного вибуху. Але допоможіть нам! Прислухайтеся і будьте обережні! Не міська влада придумала такі обмеження. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусологів, інфекціоністів, Уряду, досвід інших міст світу”, – заявив Кличко.
(На відео – з 5:55)
- У Києві кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 зросла до 335.
- У Києві за добу підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Києво-Печерській Лаврі.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- При в’їзді до Києва водіям і пасажирам транспортних засобів обов’язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу.