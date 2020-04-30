У Києві медики вийшли на протест через низьку заробітну плату за квітень в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє “Громадське“ з посиланням на інформацію, надану в приймальні лікарні.

Уточнюється, що на протест вийшов персонал Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району.

Водночас в на сторінці “Життя Мінського масиву – Оболонський район“ в Facebook була опублікована інформація про те, що за квітень медики отримали на 30-40% менше заробітної плати, ніж отримували до епідемії коронавірусу.

Повідомляється, що молодші сестри отримали 3-4 тисячі гривень, медсестри – 4-5 тисяч гривень, а лікарі – від 6 до 9 тисяч гривень.

На сторінці також були опубліковані ніби розрахункові листи медичного персоналу лікарні за квітень 2020 року.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на доплати медичним працівникам було виділено близько 900 млн гривень.

“З 1 квітня всі медустанови країни отримують гроші – в тому числі на виплату зарплати співробітникам – з державного, а не з міських бюджетів. Київ знайшов і виділив з міського бюджету гроші на доплати медикам майже 900 млн грн”, – пояснив мер.

Для лікарів надбавка становить 4 тисячі гривень, для медсестер – 3 тисячі, а для молодшого персоналу – 1 тисяча гривень.

“Лікарі ж, що працюють з пацієнтами з підозрою і хворими коронавірусом, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановив їм доплату в розмірі дев’яти посадових окладів. Таким чином, лікарі за березень отримали в середньому від 30 до 50 тис. Грн ($1112-1853) зарплати, медсестри – 25-30 тис. ($926-1112) і молодший медичний персонал – 20-25 тис. грн ($741-926). Таку ж зарплату вони отримають і за квітень”, – заявив мер.