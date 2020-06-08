У Києві метеорологічне літо почалося тільки в п'ятницю, 5 червня, що приблизно на три тижні пізніше звичного терміну.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського в Facebook.

“4 червня середньодобова температура склала + 13,6 °, а це значить, що це був останній день метеорологічної весни, яка тривала з 10 лютого – всього 116 днів. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря буде підвищуватися і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить в свої права”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що таким чином метеорологічне літо почалося на 3 тижні пізніше терміну.

Уточнюється, що в п’ятницю, 4 червня, середньодобова температура повітря в столиці склала + 16,5° і після цього буде продовжувати рости.

Водночас повідомляється, що найпізніше в Києві метеорологічне літо починалося в 2001 і 1990 роках, коли почалося 7 червня.