Поліція отримала анонімні повідомлення про мінування Центрального вокзалу та ТРЦ "Ocean Plaza".

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 21 липня, в поліцію Києва надійшли анонімні повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу і ТРЦ “Ocean Plaza”.

Повідомлення про мінування ТРЦ надійшло в першій половині дня. У зв’язку з проведенням перевірки повідомлення вибухотехніками, кінологами і правоохоронцями співробітники і відвідувачі “Ocean Plaza” були евакуйовані.

“Ocean Plaza” вже перевірили. Підозрілих та небезпечних предметів не виявили”, — повідомили #Буквам в відділі комунікації поліції Києва.

Близько 16-ї години надійшло повідомленні про мінування залізничного вокзалу. Як поінформували в пресслужбі “Укрзалізниці”, працівників і пасажирів вокзалу евакуювали на час перевірки. Водночас поїзди курсували за графіком, посадку пасажирів здійснювали через прилеглі до центральної будівлі переходи.

За підсумками перевірки небезпечних предметів виявлено не було.

“Роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві відновлено. Він працює в штатному режимі”, — зазначили в “УЗ”.