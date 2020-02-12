Станцію столичного метрополітену "Дорогожичі" запропонували перейменувати у "Бабин яр". Питання винесуть на електронне голосування.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба КМДА.

“Столична влада отримала пропозицію перейменувати станцію Сирецько-Печерської лінії метрополітену “Дорогожичі” на станцію “Бабин Яр”. З такою ініціативою до Київського міського голови звернулися Благодійний фонд “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і громадська організація “Марш пам’яті”, – йдеться в повідомленні.

На думку представників фонду, перейменування дасть змогу вшанувати пам’ять жертв Бабиного Яру. У фонді також відзначають, що меморіал на місці трагедії щороку відвідують десятки тисяч людей з різних країн світу.

Крім того, планується будівництво Меморіального центру з музейною, освітньою та науково-дослідною частинами.

В той самий час у фонді ладні взяти на себе всі витрати, які пов’язані з перейменуванням.

У прес-службі КМДА повідомляють, що питання внесуть до порядку денного наступного засідання профільної комісії.