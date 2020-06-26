Covid-19 Україна

оновлено 26.06.2020 о 13:02

Всього:

41117(+1109)

Хворіють:

21732(+1109)

Вилікувались:

18299(+541)

Померло:

1086(+19)

13:58 Дві третини українців вважають, що коронавірус штучно створили у Китаї
13:36 У Михайла Єфремова стався серцевий напад, – адвокат
13:33 У Києві горіли торгові павільйони, є загиблий
13:28 У Києві можуть знову обмежити роботу транспорту через коронавірус
13:21 Танцюючий мільйонер Джанлукка Ваккі розкрив секрет ідеальної фізичної форми
12:58 «Слуга народу», яка заявила про дітей «низької якості», назвала реакцію суспільства «булінгом»
12:46 На одному із ринків Києва стався спалах коронавірусу: захворіли 5 працівників
12:25 У МОЗ закликали посилити контроль за дотриманням карантину у транспорті та супермаркетах
12:01 Захист Стерненка заявив відвід прокурору Бозовуляку
11:58 В Україні показник летальності від COVID-19 менший, ніж в інших країнах
11:45 Дружина екс-нардепа Хомутинника під час карантину літала в Німеччину на шопінг, – «Схеми»
Ексклюзив
11:37 Стерненко приїхав в апеляційний суд: туди стягнули поліцію та Нацгвардію
10:56 Олігархи і депутати літали по Україні і світу, незважаючи на закрите авіасполучення, – «Схеми»
10:24 Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди
Партнерський матеріал
10:10 Развлечения для детей разного возраста в ДРЦ «ГулливериЯ»
08:38 На Донбасі внаслідок обстрілів поранено українського військового
08:02 Міністр фінансів Мексики захворів на COVID-19
07:35 На Закарпатті за добу сталося два землетруси
02:46 Plus-size модель Ешлі Грем знову потрапила на обкладинку Harper’s Bazaar
02:10 У МВС назвали основну версію вибуху багатоповерхівки на Позняках
01:43 Шмигаль закликав українців носити маски, або знову буде «жорсткий карантин»
01:11 У західних областях підтопило лікарні, де лікують хворих на COVID-19: евакуації не було
00:46 Президент Туркменістану доручив створити месенджер «правдивої інформації»
00:20 Lego випустить конструктор за фільмом «Один вдома»

25 червня

23:44 Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття: відео
23:21 Для зйомок в серіалі за «Володарем перснів» шукають «кумедних людей»
22:58 У Великій Британії під час епідемії переповнені пляжі: влада б’є на сполох
21:54 Україна просить ЄС і НАТО допомогти в подоланні наслідків повеней
21:48 Японський робот зі штучним інтелектом зіграє в кіно

У Києві можуть знову обмежити роботу транспорту через коронавірус

Міська влада Києва розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень, зокрема, і в роботі громадського транспорту.

П’ятниця, 26 червня 2020, 13:28

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

“Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби.  Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти, що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями”, – наголосив Кличко.

За його словами, міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень, зокрема, і в роботі громадського транспорту.

“Вірус не відступив. І якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. У тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення”, – зазначив мер.

Теги: Віталій Кличко, громадський транспорт, Київ, Коронавірус

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись