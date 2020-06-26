У Києві можуть знову обмежити роботу транспорту через коронавірус

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

“Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти, що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями”, – наголосив Кличко.

За його словами, міська влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень, зокрема, і в роботі громадського транспорту.

“Вірус не відступив. І якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. У тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення”, – зазначив мер.