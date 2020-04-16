У Києві можуть ввести карантин у Свято-Троїцькому Іонінському монастирі УПЦ МП через виявлені там випадки коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Є випадки захворювання в Іонінському монастирі. Там сьогодні працюють санітарні лікарі. І ми розглядаємо питання закриття його на карантин”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що в раніше закритій на карантин Києво-Печерській Лаврі тривають протиепідемічні заходи. Наразі ще 32 служителів перевіряють на наявність коронавірусу.

“Медики контролюють стан хворих із легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Всіх служителів оглядають кожного дня, при необхідності госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування і відправили їх до лабораторії. Результати тестів повинні бути сьогодні”, – зазначив Кличко.

(На відео – з 1:10)

Свято-Троїцький Іонінський монастир знаходиться на території Національного ботанічного саду. Сад був закритий для відвідувачів з початку квітня за рішенням Кабінету Міністрів (через карантин у країні). У зв’язку з цим богослужіння в монастирі проходять без прихожан.