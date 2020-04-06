Мер Києва Віталій Кличко знову заявив про те, що в Києві можуть заборонити пересуватися на приватних автомобілях.

Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.

Раніше Кличко допускав, що в разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом в столиці введуть заборону на пересування на автомобілях.

Кличко підкреслив, що якщо українці будуть продовжувати порушувати умови карантину, то Кабмін може ввести ще більш суворі обмеження, які діятимуть і в Києві.

“Щодо обурення з приводу моїх слів про можливе обмеження руху приватного транспорту в місті. Так ось: якщо і далі буде продовжуватися недотримання правил, держава може ввести суворі обмеження. Зрозуміло, що тоді вони будуть і в Києві. Коли будуть їздити тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста. Саме тому я кожен раз звертаюся до всіх – не доводити ситуацію до цього! Все залежить від вас. Адже будь-яка влада, ніхто не зможе врятувати вас, якщо ви цього чините опір”, – заявив Кличко.

За його словами, багато кроків необхідні для стримування зростання зараження коронавірусом.

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