Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.
Раніше Кличко допускав, що в разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом в столиці введуть заборону на пересування на автомобілях.
Кличко підкреслив, що якщо українці будуть продовжувати порушувати умови карантину, то Кабмін може ввести ще більш суворі обмеження, які діятимуть і в Києві.
“Щодо обурення з приводу моїх слів про можливе обмеження руху приватного транспорту в місті. Так ось: якщо і далі буде продовжуватися недотримання правил, держава може ввести суворі обмеження. Зрозуміло, що тоді вони будуть і в Києві. Коли будуть їздити тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста. Саме тому я кожен раз звертаюся до всіх – не доводити ситуацію до цього! Все залежить від вас. Адже будь-яка влада, ніхто не зможе врятувати вас, якщо ви цього чините опір”, – заявив Кличко.
За його словами, багато кроків необхідні для стримування зростання зараження коронавірусом.
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.