У Києві шахрай виманив у 9-річного хлопчика 700 тисяч гривень нібито на порятунок його мами.

Про це поінформували в прес-службі столичної прокуратури.

Відзначається, що раніше судимий 30-річний житель Київської області ввів дитину в оману, використовуючи схему “ваш родич у лікарні”.

“Зловмисник подзвонив на стаціонарний номер телефону та повідомив малолітньому хлопчику, що його матір потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, у зв’язку з чим начебто буде затримана поліцією. Щоб уникнути затримання, хлопчик мав зібрати вдома всі заощадження та передати їх чоловіку, який підійде до під’їзду. Зібравши близько 700 тис. грн, хлопчик вийшов на вулицю, де зловмисник вирвав у нього пакет з грошима та втік”, – розповіли в прокуратурі.

Шахрая затримали. Солом’янський районний суд Києва визнав його винним у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 186 (“Грабіж”) Кримінального кодексу України.

Чоловік засуджений до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілих на суму близько 700 тис. гривень.